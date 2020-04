Al via la distribuzione dei buoni spesa a Solarussa Sostegno alle famiglie in difficoltà, tutte le attività commerciali del paese hanno aderito

Le domande possono essere presentate in modalità telematica, con la compilazione on-line , sia da computer sia da smartphone. Il modulo in formato digitale può anche essere scaricato dal sito del Comune e stampato.

Potrebbero essere consegnati già in mattinata i primi buoni spesa del Comune di Solarussa, destinati ad aiutare le famiglie in difficoltà a causa del coronavirus.

La domanda compilata e firmata può essere inviata in formato digitale via pec (all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o con e-mail ordinaria (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) oppure – su carta – imbucata nella cassetta situata all’ingresso del palazzo comunale.

Fonte: Link Oristano

