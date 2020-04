Donare la spesa a chi non può farla: solidarietà a Villaurbana

Donare la spesa a chi non può farla: catena di solidarietà a Villaurbana

Una iniziativa sull’aiuto alimentare partita dalla generosità di un cittadino

In questo periodo di emergenza sanitaria, non tutti possono permettersi di fare la spesa, talvolta nemmeno per i beni di prima necessità. Ma nel momento del bisogno ecco che la solidarietà si fa sentire: a Villaurbana ha incominciato da un cittadino di Villaurbana e il Comune ha invitato altri a seguire il suo esempio.

“Grazie alla generosità di un nostro concittadino”, si legge sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale, “presso la Cooperativa di Villaurbana sono disponibili risorse alimentari per chi, in questo momento di grave crisi anche economica, si trova in difficoltà”. Tutti coloro che dovessero averne necessità possono rivolgersi al sindaco o a don Matteo.

“Chiunque voglia contribuire con ulteriori gesti di solidarietà”, prosegue la nota del Comune, “può unirsi alla raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità in una delle attività commerciali di Villaurbana o contattando don Matteo o le volontarie della Caritas”.

Giovedì, 2 aprile 2020

