Il coronavirus non ferma un ladro a Quartu: rapinata titolare di un distributore di benzina

Inoltre, l’uomo, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 650 CP, per non aver rispettato le disposizioni impartite dai D.P.C.M. sull’emergenza COVID-19.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, nonché all’acquisizione delle immagini delle telecamere dell’esercizio, gli Agenti delle Volanti in un’azione sinergica con gli investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato, hanno riconosciuto il rapinatore, identificandolo per A.A., 43enne tossicodipendente e pluripregiudicato.

Un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato Quartu Sant’Elena, che in quel momento si trovava già impegnato nei controlli finalizzati a garantire l’osservanza delle disposizioni per contrastare anche nell’area della Città Metropolitana la diffusione del coronavirus, si è precipitato sul posto, trovando la donna particolarmente spaventata e sotto shock.

Fonte: Casteddu On Line

