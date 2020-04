Coronavirus, ecco 10 mila kit: al via in Sardegna lo screening su tutti i medici e gli infermieri sardi

Al via anche in Sardegna lo screening sul personale sanitario degli ospedali e su ospiti e operatori delle case di riposo. Ieri sono arrivati i primi diecimila kit di test rapidi di verifica ematologica sugli anticorpi del coronavirus. “L’obiettivo è quello di testare tutti i circa ventimila dipendenti”, ha annunciato il presidente Christian Solinas, “poi, man mano, di somministrare i test ad altre fasce della popolazione. In questo modo cerchiamo di limitare al massimo i contagi e nello stesso tempo di favorire la ripartenza”.

Fonte: Casteddu On Line