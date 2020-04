Saltano tutte le feste, in tempi di Coronavirus. Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha pochi dubbi: “Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane”. Borrelli lo ha anticipato stamattina a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, ribadendo la raccomandazione di sempre, da quando è iniziata la pandemia: bisogna avere “comportamenti rigorosissimi”. Insomma, ha aggiunto, il coronavirus “cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze” per diverso tempo ancora. Continua a leggere su Q.net

L'articolo Saltano tutte le feste in tempi di Coronavirus, Borrelli: “A casa anche il 1° maggio” proviene da Casteddu On line.