Arriva a Cagliari il “reddito di quarantena”, Truzzu: “400 euro alle persone in difficoltà”

Gli aiuti alle persone in difficoltà. Non quelli che prendono già i sussidi o il reddito di cittadinanza. Ma tutte quelle persone che sono state penalizzate dalle misure restrittive per l’emergenza coronavirus che hanno portato alla chiusura di tante imprese. Per loro il Comune stanzierà 300 o 400 euro a seconda dei casi. “E’ un reddito di quarantena a burocrazia zero”, ha dichiarato Truzzu a Mi Manda Rai Tre, “abbiamo una nuova fascia di persone che ha bisogno di aiuto. Si tratta di piccoli commercianti, piccoli artigiani, manutentori o tanti giovani a chi si mantenevano gli studi lavorando nei bar o nei ristoranti e che sono fermi da più di 20 giorni e ora costretti a fronteggiare le scadenze. Saranno aiutati con 300/400 euro tutti i cagliaritani che riusciranno a dimostrare uno stato di indigenza. L’idea”, aggiunge, “è quella di offrire un reddito con un semplice click”. Non poteva mancare la domanda sui cartelloni choc: “Una campagna per far capire alle persone che non si scherza, servono atti di responsabilità e rinuncia”.

Fonte: Casteddu On Line