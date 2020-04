“Ospedali pubblici chiusi, ma costosi appalti alle cliniche private”

Emergenza coronavirus: il movimento “Sardine” contesta la Regione e fa partire una campagna social

Le ‘Sardine’ della Sardegna lanciano sui social la campagna #sleghiamolasanitàsarda e contestano la decisione della Regione di affidarsi ai privati per attrezzare tre Covid hospital: Mater Olbia, Policlinico Sassarese e Città di Quartu. “Basta favori alla sanità privata!” è lo slogan partito dal movimento. “Siamo rimasti sempre più sconcertati ed esterrefatti fino alla fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso della nostra pazienza (forse ne abbiamo anche portata troppa)”, argomentano le Sardine. “Non erano sufficienti le condizioni di inadeguato equipaggiamento per affrontare l’emergenza che è valso all’isola il primato nazionale di contagi fra il personale sanitario, i bavagli a sanitari e giornalisti, le bugie”.

“Perché sono state scelte delle strutture private e non pubbliche?”, chiedono. “La Sardegna ha strutture pubbliche di tutto rispetto e certamente non inferiori a quelle private ad esempio l’ospedale di Alghero e di Ozieri già presenti negli hub della Protezione Civile, Alghero è oltretutto dotato di un modernissimo reparto di terapia intensiva polispecialistica con circa 14 posti letto e costata ai Sardi 1 milione e mezzo di euro (ma soprattutto al completo di personale sanitario), sempre nel Nord dell’isola anche l’ospedale di Tempio sta ritornando a pieno regime per andare incontro a questa emergenza. Ad Oristano proseguono i lavori per terminare il reparto Covid, che nonostante la carenza di organico si è visto portar via ben 4 anestesisti da ricollocare in Ats nelle strutture già individuate per l’emergenza”.

“Nella zona di Cagliari, anziché scegliere una clinica privata si sarebbe potuto riaprire il Binaghi, oppure destinare ai Covid il Marino o riaprire un’ala dell’Ospedale Civile”, argomentano le Sardine. “Ma la giunta Solinas ha deciso di snobbare le strutture pubbliche per favorire la sanità privata, dichiarando che si sarebbe andati a risparmiare notevolmente, salvo poi smentire queste affermazioni fatte durante il Consiglio proprio nella delibera regionale”.

Il riferimento è alle tariffe riconosciute alle strutture private, con diarie che vanno dai 250 ai 900 euro, più i i costi di farmaci e tamponi e l’impiego di personale sottratto alle strutture pubbliche e posti lette pagati anche se non usati. Si aggiunge anche il finanziamento di funzione, con rimborso dei costi sostenuti per attrezzare le attrezzature delle cliniche private alla nuova destinazioen di Covid hospital. “Se c’è un settore che non dovrebbe mai essere sotto finanziato e privatizzato è proprio quello che prende in carico la salute della persona, nel suo insieme”, sostengono le Sardine. “Chiediamo il motivo di questa scelta scellerata ma soprattutto speriamo che l’opposizione tutta scenda in campo unita per fermare questa ulteriore manovra atta solo a indebolire una sanità pubblica già malandata per favorire una sanità privata coi soldi di tutti noi contribuenti”. (AGI)

L'articolo “Ospedali pubblici chiusi, ma costosi appalti alle cliniche private” sembra essere il primo su LinkOristano.it.