Coronavirus, il sindaco di Elmas ai commercianti: “Rincari sui prezzi del cibo, non speculate”

“In tantissimi centri urbani si registrano aumenti anomali dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità. Rincari ingiustificati, praticati da chi specula sull’emergenza. Odiosi, perché penalizzano soprattutto coloro che più di tutti risentono della crisi determinata dalla situazione attuale”. Così nella propria pagina Facebook il sindaco di Elmas Tonio Ena. “Spero vivamente che gli operatori commerciali della nostra comunità siano diversi da questi personaggi. Se fosse cosi, però”, aggiunge, “tradirebbero la storica vocazione della nostra comunità improntata sulla solidarietà e nel rispetto nei riguardi di coloro che più soffrono nei momenti di crisi. Dovessimo venire a conoscenza di questo fatto”, conclude, “non mancherà un nostro impegno nel segnalare a chi di dovere queste scorrettezze”.

Fonte: Casteddu On Line

