Scuola in Italia, è pronto il decreto legge: quest’anno nessuno sarà bocciato o rimandato. Di fatto tutti promossi, in questa situazione forse irripetibile nella storia a causa del coronavirus, tutti gli studenti passeranno alla classe successiva, anche chi ha insufficienze in pagella: il decreto sarà approvato quasi certamente domenica prossima dal Consiglio dei ministri. Il giornale Repubblica ne ha anticipato una bozza, parlando di “recuperi apprendimenti” a partire dal settembre 2020. La ministra Azzolina è al lavoro per gli ultimissimi dettagli, mentre è stata fissata come data ultima per la possibile ripresa delle lezioni il 18 maggio. Questo è lo spartiacque decisivo per l’esame di maturità: se gli studenti riuscissero a fare quattro settimane di fila di lezioni, l’esame di maturità sarà simile a quello degli anni passati. Ma se quella data sarà superata non si rientrerà in classe, l’anno scolastico sarà praticamente finito e si sta ragionando sulla prospettiva di un unico esame online, senza le prove classiche.

L'articolo Scuola in Italia, è pronto il decreto legge: quest’anno nessuno sarà bocciato o rimandato, tutti promossi proviene da Casteddu On line.