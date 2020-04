Coronavirus, Solinas blinda ancora la Sardegna: porti e aeroporti chiusi per altre due settimane

Porto e aeroporti della Sardegna chiusi per altre due settimane. L’annuncio del presidente della Regione Christian Solinas. Il Governatore nella quotidiana tele conferenza ha confermato il provvedimento di chiusura degli scali marittimi e aeroportuali regionali. “L’abbiamo chiesto al Governo perché i risultati sono stati molto buoni”, ha dichiarato Solinas. L’assessore alla sanità Nieddu ha poi annunciato la possibilità di inserire in alcune strutture i minori figli di pazienti covid che non dovessero trovare ospitalità in ambito familiare. I dati. Sono 794 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 5.970 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 141, di cui 24 in terapia intensiva, mentre 577 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 23 pazienti guariti, più altri 13 guariti clinicamente. Salgono a 40 i decessi.

Fonte: Casteddu On Line