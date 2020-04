Un vaccino come un cerotto contro il virus che provoca la Covid-19 potrebbe nascere rapidamente negli Usa

Un vaccino come un cerotto contro il virus che provoca la Covid-19 potrebbe essere approntato rapidamente negli Usa. Lo hanno annunciato i ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e dal collega immunologo Louis Falo. “Un modello ha superato già la fase della sperimentazione su animali. I test sul topo, hanno mostrato di produrre anticorpi specifici per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 in quantità considerate sufficienti a neutralizzare l’azione patogena del virus nell’organismo umano infettato. I risultati dei test sono stati pubblicati su EBioMedicine, rivista legata a Lancet. L’Università di Pittsburgh ha un braccio operativo in Italia, l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) di Palermo”,. si legge su Quotidiano.net.

Qui la notizia completa: https://www.quotidiano.net/salute/coronavirus-vaccino-test-1.5091861

