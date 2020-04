Call center di Cagliari, i contagi adesso sono diventati tre : “Basta, fate lavorare tutti da casa”. La segreteria Regionale Fistel Sardegna Valeria Picciau e gli RSU Fistel Cisl Comdata Cagliari denunciano la gravità della situazione in una nota: “Siamo costretti a intervenire per la grave situazione verificatasi nel Call Center Comdata di Cagliari con 3 casi di contagio Covid-19. Ciò che è avvenuto, in questi giorni, nel call center Comdata di Cagliari, è la realizzazione di quello che temevamo maggiormente, quello che abbiamo denunciato dall’ inizio di questa emergenza. I lavoratori del call center Comdata hanno lavorato per settimane in una trincea. I nostri RSU hanno chiesto l’ immediata attivazione dello Smart working per tutti i lavoratori, nessuno escluso. Unico modo per garantire a tutti la sicurezza, così come previsto dai vari DPCM emanati e dal protocollo di intesa fra OO.SS e Confindustria del 14 marzo. Nonostante ciò, più della metà dei lavoratori di Comdata non ha ancora la possibilità di lavorare da casa. Oggi, il nostro auspicio è che l’ evidenza di questi tre casi conclamati (colleghi ai quali auguriamo una pronta e stabile guarigione) serva da monito alle aziende di questo settore: siano essi committenti o fornitori, tutti sono chiamati ad una assunzione di responsabilità: anteporre la salute delle persone al profitto. Per quanto ci riguarda, chiediamo che ci si attenga scrupolosamente alle indicazioni contenute nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che, ai lavoratori del call center Comdata, venga restituita la serenità di poter lavorare senza mettere in pericolo la salute propria e dei propri familiari”.

L'articolo Call center di Cagliari, i contagi adesso sono diventati tre: “Basta, fate lavorare tutti da casa” proviene da Casteddu On line.