Un’altra sconfitta per il Coronavirus in Sardegna, guarito un uomo di Vallermosa

Un altro sardo guarito dal Coronavirus, un’altra persona che torna a vivere una vita normale dopo giorni di timore. La nuova bella notizia arriva da Vallermosa, a comunicarla è il sindaco Francesco Spiga: “Uno dei due soggetti che erano risultati positivi ha effettuato il doppio tampone che ha dato esito negativo come avevano dato esito negativo i tamponi effettuati in precedenza su altri componenti della famiglia. Siamo molto contenti e gli auguriamo tutto il bene del mondo”. L’unico altro contagiato del paese, invece, è “in ospedale. Siamo preoccupati, a lui vanno gli auguri di pronta guarigione da parte mia e di tutta la comunità di Vallermosa. Non abbassiamo la guardia e continuiamo a seguire le prescrizioni del Governo”.

Fonte: Casteddu On Line

