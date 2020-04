Coronavirus, “gettano disinfettante e mandano in tilt il postamat di Monserrato” 

Il postamat di piazza Maria Vergine a Monserrato? In tilt da giorni. Il motivo? Qualcuno, probabilmente senza voler creare un danno, ha gettato del liquido disinfettante sul tastierino dello sportello. In piena emergenza Coronavirus, sembra quasi certo che il gesto sia stato fatto per motivi, errati, di prevenzione da possibili contagi. Una modalità, quella di utilizzare spray e gel direttamente sui bancomat, che ha creato diversi problemi in tutta Italia. A segnalare il caso di Monserrato è il consigliere comunale Saverio De Roma: “Il sindaco si è attivato già da giorni segnalando tale disfunzione, si sta attendendo il pezzo da sostituire” ma “purtroppo alcune aziende sono chiuse per il Covid-19”.

Fonte: Casteddu On Line