Malata oncologica ancora senza cura a Oristano: l’avvocato minaccia denunce

“In difetto di ottemperanza da parte degli Enti e dei Servizi preposti”, si legge nella nota dell’avvocato, “per tutelare i diritti della mia assistita sarò mio malgrado costretta, oltreché ad agire per l’esecuzione forzosa del provvedimento, ad avviare, senza alcun indugio, presso l’Autorità Giudiziaria competente un’azione penale, nonché, previa segnalazione alla Corte dei conti del procrastinato inadempimento, procedere per il risarcimento di tutti i danni subiti, con ogni onere di spese a loro carico”.

“Vengono eluse dai servizi competenti con degli inspiegabili rimpalli di competenze”, scrive nella diffida l’avvocato della donna. “In particolare, mi è stato riferito che l’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale San Martino di Oristano non fornisce i farmaci necessari per la terapia sul risibile pretesto nel fatto che mancherebbe l’autorizzazione dell’AIFA”.

Fonte: Link Oristano

