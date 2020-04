C’è un nuovo caso di contagio da coronavirus ad Arborea, il terzo

In Sardegna il numero di malati da covid – 19 aumenta e sfiora la quota di 800

C’è un nuovo caso di coronavirus ad Arborea. Il terzo in pochi giorni, dopo i due precedenti. Salgono quindi a 18 i casi registrati in provincia di Oristano dall’inizio dell’epidemia.

A quanto si è appreso la paziente di Arborea sarebbe una donna, dello stesso nucleo familiare di cui fanno parte gli altri due malati del paese della bonifica.

Salgono a 794 i contagi in Sardegna, che nella sola giornata di oggi ha fatto registrare 49 nuovi tamponi positivi. Arriva a 40 il numero deceduti per coronavirus, 6 più di ieri. Stazionaria invece la situazione dei guariti, 36 come ieri.

Il maggiore incremento ancora a Sassari, che con 31 nuovi casi arriva a 528 persone contagiate. 10 nuovi casi nell’area metropolitana di Cagliari, che arriva a 126 persone interessate. Quattro contagi più di ieri si contano nella provincia di Cagliari , arrivata a 62 persone raggiunte dal virus. Infine un nuovo caso a Nuoro, che conta 60 contagi dall’inizio della emergenza.

L’ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell’isola sono stati eseguiti, finora, 5.970 tamponi. Attualmente sono 718 contagiati, 117 i ricoverati in ospedale, dei quali 24 in terapia intensiva, mentre gli altri 577 sono in isolamento domiciliare.

Mercoledì, 2 aprile 2020

