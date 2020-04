Cagliari, videosorveglianza dei pazienti Covid: nuovo impianto al Ss. Trinità

Un maxi schermo con le telecamere puntate sui letti dei pazienti “del reparto di Pneumologia”, per la precisione quelli “in respirazione assistita Covid-19”. A pubblicare la notizia e le foto della nuova apparecchiatura su Facebook è Alice Marraccini, moglie del responsabile del presidio Sergio Marraccini. “Altro grande traguardo in meno di un mese”,scrive la donna, che poi condividole anche una tra le frasi più gettonate in questo periodo: “Andrà tutto bene”.

Fonte: Casteddu On Line