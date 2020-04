Emergenza gelate: “Pronti a intervenire a sostegno delle aziende”

“Laddove ricorrano i presupposti di legge”, spiega l’assessore Murgia, “la Giunta potrà così valutare l’attivazione di misure compensative per danni da eventi assicurabili, in casi eccezionali da essa individuati”.

“Siamo pronti a intervenire subito per aiutare le nostre aziende agricole che, già duramente colpite dall’emergenza Coronavirus, hanno visto le loro coltivazioni devastate da eventi atmosferici avversi, come gelate e brinate, che ci sono stati segnalati in questi giorni”. Lo dichiara l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha attivato le procedure perché vengano effettuati i sopralluoghi per verificare la possibilità del ristoro dei danni subiti.

Fonte: Link Oristano

