Quartu, l’sos di una madre: “Il Comune non mi rende i soldi per mia figlia disabile” 

Ha anticipato di tasca sua, come da regolamento, “375 euro a gennaio, febbraio e marzo”, per pagare l’educatrice che, da Quartucciu, quasi ogni giorno viaggiava sino alla sua casa di Quartu Sant’Elena per prendersi cura della figlia, disabile totale. È una delle tante persone che possono favorire dei contributi previsti dalla Legge 162, Marinella Melis, pensionata 65enne e presidentessa dell’associazione Mondi Paralleli. Anche oggi ha provato a contattare, telefonicamente vista l’emergenza Coronavirus, i servizi sociali quartesi: “E, ancora una volta, non ho ricevuto nessuna risposta. So che gli uffici sono chiusi ma, con lo smart working, dovrebbero garantirenlo stesso il servizio. E invece nulla, all’ufficio protocollo mi hanno detto che non possono aiutarmi, giustamente”, spiega la Melis. Che si ritrova, quindi, con oltre mille euro da dover riscuotere. “Quei soldi mi spettano per legge, sto avendo addirittura problemi pure con il Caf che non è ancora riuscito a farmi avere le buste paga e il Mav per regolarizzare tutta la situazione dell’educatrice. Dico solo due parole: che vergogna”.

Fonte: Casteddu On Line