A Santa Giusta buoni per le famiglie e un fondo per le imprese

L’amministrazione vara un piano di interventi per l’emergenza coronavirus

Buoni spesa e un fondo speciale di detassazione. La giunta comunale di Santa Giusta ha deliberato oggi una serie di misure a favore delle imprese e delle famiglie in difficoltà, a causa dell’emergenza coronavirus. “Per le famiglie”, illustra il sindaco del paese, Antonello Figus, “è stato pubblicato l’avviso per la richiesta dei buoni spesa finanziati dal governo con ordinanza della protezione civile, che per il nostro comune ammontano a circa 37.800 euro”. Le domande potranno essere presentate da domani prioritariamente online alla mail del comune. Il termine massimo per le presentazioni è martedì 7 aprile. “I requisiti dei beneficiari”, spiega ancora il sindaco, “sono presenti nell’avviso pubblicato sul sito del comune e distribuito nei negozi aperti al pubblico”.

“Per le imprese”, illustra il sindaco di Santa Giusta, “abbiamo differito il termine di pagamento dei tributi riferiti a Cosap e pubblicità, come già indicato dalle norme nazionali, al 31 maggio, mentre la Tari è differita con rateizzazione ad agosto 2020”. “Ancora per le imprese”, prosegue Figus, “la giunta ha dato direttive per la istituzione di un fondo speciale per detassare gli artigiani e i commercianti che hanno dovuto sospendere la propria attività per emergenza coronavirus. Secondo la direttive, tali attività, su loro richiesta, potranno beneficiare di una detrazione di questi tributi per il periodo che hanno sospeso l’attività, quindi, la Tari, la Cosap e l’imposta di pubblicità saranno meno onerose per queste attività”. Giovedì, 2 aprile 2020 L'articolo A Santa Giusta buoni per le famiglie e un fondo per le imprese sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano