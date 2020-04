Pane e tanto cibo donati da negozianti e suore, Quartu non dimentica i suoi poveri

Pacchi e pacchi di pane, poi buste con dentro cibo, dalla pasta alle scatolette. La solidarietà a Quartu non va in vacanza, e ci mancherebbe altro, in questo periodo di emergenza da Coronavirus. I volontari della Sos Quartu hanno ricevuto, anche oggi, molte donazioni: una panaderia quartese ha dato del pane da distribuire alle famiglie bisognose, “ringraziamo Luisa Loddo per la generosità”. In prima linea anche le suore dell’asilo Steria di via XX Settembre a Quartu e il centro di raccolta viveri di via Dante: “Ci hanno fornito del cibo per poter aiutare alcune famiglie del litorale di Quartu in serie difficoltà”. I volontari, tutti dotati di mascherine e guanti, hanno già donato gran parte dei viveri. “Se ci aiutiamo ne usciremo prima da questa situazione generata da questo maledetto virus”.

Fonte: Casteddu On Line