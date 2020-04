“Se puoi metti, se hai bisogno prendi”: i piccoli market cagliaritani in aiuto dei bisognosi. Una doppia operazione di solidarietà, per unire i negozianti a sostenere i più poveri: “Noi piccoli commercianti siamo fatti cosi… Un piccolo market a conduzione familiare in via XX settembre 57 a Cagliari. Andiamoci tutti e sosteniamoli..”. Il barista scrittore della Marina Sandro Mascia sottolinea la bella iniziativa di alcuni imprenditori cagliaritani. Che potrebbe moltiplicarsi nelle prossime ore, nei giorni del Coronavirus, per sentirci tutti davvero una comunità.

Fonte: Casteddu On Line

