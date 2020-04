Dall’Ordine dei medici auguri e sostegno al neo direttore sanitario

In un momento così delicato e particolarmente difficile, soprattutto per quanto riguarda la gestione della pandemia in atto del Covid-19, auspicano che con la sua esperienza e professionalità possa gestire al meglio la situazione e attivare una sollecita risposta all’urgenza del momento in cui opera soprattutto il nostro presidio ospedaliero.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Oristano e i sindacati medici esprimono al dottor Nicola Orrù la propria soddisfazione per l’avvenuto reintegro nelle sue funzioni di direttore sanitario del presidio ospedaliero San Martino, con gli auguri più sentiti per un buono e proficuo lavoro.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.