Emergenza coronavirus: San Martino, nuovo reparto e nuovo direttore

Cambio alla guida dell’ospedale San Martino di Oristano, in un momento delicatissimo per l’emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova anche la sanità oristanese. Stamane ha preso servizio il direttore sanitario Nicola Orrù. Originario di Busachi, rientra da Sassari dove negli ultimi anni aveva guidato l’Azienda ospedaliera universitaria, ora affidata dalla Regione a un nuovo commissario, Giovanni Soro.

Nicola Orrù sarà impegnato da subito, insieme a un team interno guidato dal primario di pneumologia Giuseppe Oppo, nella realizzazione del progetto predisposto nelle scorse settimane dal manager dell’Assl Mariano Meloni per mettere in grado l’ospedale San Martino di affrontare l’emergenza coronavirus: al piano terra del nosocomio verrà allestito un reparto ad hoc, nei locali che ospitano ora gli ambulatori di diabetologia (trasferiti in altri spazi) e che una volta ospitavano il vecchio pronto soccorso.

Fonte: Link Oristano

