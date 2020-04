Al via a Bosa le domande per i buoni spesa del Comune

Ecco a chi sono destinati e come fare per averli: 100 euro alle famiglie più numerose



Possono essere presentate da oggi a Bosa le domande, in forma di autocertificazione, per la concessione dei “buoni spesa”. La misura di sostegno alle famiglie, prevista nella delibera comunale “Emergenza coronavirus – risorse per la solidarietà alimentare”, è dedicata ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza, ai titolati di partita Iva che hanno sospeso l’attività o la cui attività ha subito importanti riduzioni di incassi, ai dipendenti di imprese che hanno ridotto, sospeso o chiuso l’attività, ai lavoratori stagionali attualmente fermi e ai disoccupati.

“La domande presentate saranno accolte ed evase in ordine di arrivo”, spiega l’assessore ai Servizi sociali, Maura Marongiu, “con priorità per i nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico, e fino ad esaurimento dei fondi”.

Ai nuclei familiari fino a due componenti è destinato un buono spesa da 50 euro; 75 euro per nuclei da 3 a 4 componenti e 100 euro per i nuclei familiari da 5 componenti in su.

Le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; sul sito del Comune è possibile scaricare il modulo per l’autocertificazione.

Giovedì, 2 aprile 2020

