Dodici psicologi a supporto di operatori sanitari e cittadini

Servizio telefonico gratuito per superare le ansie legate all’emergenza coronavirus

Un supporto psicologico per gli operatori sanitari che si trovano in prima linea ad affrontare l’emergenza coronavirus, ma anche per i cittadini, che possono vivere con angoscia l’isolamento e le incertezze legate alla situazione sanitaria ed economica. Ad offrirlo, in maniera totalmente gratuita, è il Servizio di Psicologia e Benessere organizzativo della Ats, che ha organizzato il Gruppo di psicologia emergenza covid-19, con una rete di oltre settanta psicologici in tutta la Sardegna.

Nella Assl di Oristano saranno dodici i professionisti in campo, coordinati dalla dottoressa Paola Pennisi. “Abbiamo pensato che fosse fondamentale supportare i nostri medici, infermieri e più in generale tutti gli operatori sanitari che stanno vivendo sulla propria pelle una situazione sanitaria di assoluta eccezionalità”, spiega il responsabile del servizio di Psicologia e benessere organizzativo, Domenico Putzolu. “Per loro sono molte le possibili fonti di stress lavorativo, dall’organizzazione del lavoro che sta subendo dei tumultuosi stravolgimenti al timore del contagio per sé e i propri familiari: per questo stare loro accanto con un aiuto psicologico è importante”.

“Ma se gli operatori sanitari sono indubbiamente i più esposti all’emergenza, ci sono molte altre categorie di persone che vivono in questi giorni il disagio dato dalla situazione”, prosegue il dottor Putzolu. “Pensiamo a chi deve continuare a lavorare nei servizi essenziali, ma anche a tutte quelle persone che vivono l’ansia dell’isolamento a casa o devono gestire situazioni familiari complicate. È a tutti loro che ci rivolgiamo con il nostro servizio, che è totalmente gratuito”.

Questi i numeri di telefono da contattare: tel. 0783.317018 – 0783.317089 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 8-14; martedì e giovedì, ore 14.30-18), cell. 349.7758690.