I soldi per le imprese in sofferenza e quelli per aiutare le famiglie a mettere il pane in tavola. La delibera della regionale giunta è stata votata oggi dopo un’intesa raggiunta in giornata con le forze politiche di opposizione, ma il presidente Christian Solinas nella quotidiana tele conferenza stampa, non si è dilungato sui dettagli che saranno illustrati nella giornata di domani “con altri accorgimenti e miglioramenti”, ha aggiunto il Governatore.

L'articolo Coronavirus, Solinas: “Ecco i soldi per far ripartire imprese e aiutare le famiglie” proviene da Casteddu On line.