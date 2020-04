Coronavirus, Solinas: “In Sardegna supermercati chiusi la domenica per altre due settimane”

Supermercati chiusi la domenica anche per le prossime due settimane. L’annunci del presidente della Regione Christian Solinas. “Stiamo ragionando per capire col personale che tipo di risposta hanno dato i cittadini”, ha sottolineato il Governatore, “per capire cioè se si creano assembramenti il sabato o il lunedì. Ma l’orientamento è quello di prolungare in linea con le decisioni nazionali”. Solinas ha anche annunciato l’arrivo di 10 mila kit per le verifiche sul coronavirus, più altre 100 mila mascherine FFP2. “In tutto ne arriveranno 1 milione”, ha sottolineato il presidente, “che dovranno coprire il fabbisogno di 30 mila mascherine quotidiane”. Ringraziamenti al Governatore della Banca d’Italia Visco che ha donato alla Sardegna la cifra di 2 milioni di euro per l’emergenza.

Fonte: Casteddu On Line