Quartese multata perché fa la spesa a Cagliari: “Avevo appena consegnato rotoli per mascherine”

È residente a Quartu Sant’Elena ma viene fermata dagli agenti della polizia Municipale mentre, al volante della sua auto, si trova in viale Poetto a Cagliari. Nessun motivo valido per essere fuori dal suo Comune di residenza e, con le restrizioni da Coronavirus, scatta la multa: 533 euro, “solo” 373 se la paga entro un mese. A prima vista, quanto avvenuto oggi “alle 10:52” sembrerebbe uno dei tanti classici casi di cittadini che non rispettano le nuove regole decise dal Governo. Nei fatti, è così. Tuttavia, la 35enne beccata dagli agenti, C.S., ha cercato di far valere le sue ragioni: “Avevo appena consegnato un rotolo di materiale utilizzato per fare le mascherine a una sarta di Quartu, volontaria come me, faccio infatti parte di un gruppo di persone che si occupano di fornire dispositivi di protezione individuali. Poi, per tornare a casa, avevo deciso di tagliare dal viale Poetto prendendo l’Asse mediano all’altezza di Genneruxi per sbucare in viale Marconi e approfittarne per fare la spesa in un discount”. Infatti, nello spazio degli accertamenti del verbale dei vigili urbani di Cagliari, c’è scritto che “in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e motivi di salute…”, la donna si trovava “in un Comune diverso per fare la spesa in un supermercato di viale Marconi a Cagliari”. “Sono molto rispettosa delle regole, avevo fatto la spesa l’ultima volta una settimana fa. Poi”, osserva la 35enne, “non è colpa mia se non sono così tanto benestante da potermi permettere di fare scorte in un supermercato ma dover andare in un discount. Ho spiegato agli agenti che avevo appena consegnato il materiale per realizzare delle mascherine, molto utili in questo periodo di crisi da Coronavirus, ma non è servito a nulla. Ho già girato una copia del verbale a un avvocato voglio capire se posso fare ricorso”.

Fonte: Casteddu On Line