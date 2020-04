Sussidi per l’emergenza coronavirus: in tilt i server, disagi nell’Oristanese

I suggerimenti degli addetti ai lavori erano quelli di inviare le domande per richiedere gli incentivi governativi dopo la mezza notte. Peccato che poi il sistema nazionale ed il server dell’Inps sono andati in tilt, alimentando preoccupazione anche tra tanti oristanesi.

I problemi si sono registrati questa mattina e per tutta la giornata le operazioni di accredito e di invio, oltre che aver proceduto a rilento sono anche interrotte più volte.

I patronati sono stati sommersi da decine di domande non solo per far fronte alla richieste degli utenti, ma anche per la richiesta del Pin sostitutivo, indispensabile per accedere alle prestazioni fornite on line dell’Istituto di previdenza.

Le procedure per l’invio del Pin si sono rivelate più complesse del previsto, nonostante la rassicurazione di un nuova procedura semplificata.

Il sistema continua a richiedere 16 cifre che verranno comunicate metà via sms e metà per posta.

Ci sono utenti che da almeno settimane stanno aspettando l’arrivo dei codici.

Difficoltà anche per le informazioni telefoniche.

“Stamattina”, racconta un lettore, “ho provato a fare il login al sito dell’Inps ed ovviamente ho potuto appurare l’intasamento dello stesso e l’impossibilità ad accedere con i propri dati personali. La cosa più strana che mi sembra degna di nota e di denuncia è che provando ad accedere alla pagina di login mi ha fatto accedere direttamente alla pagina personale di un’altra persona, in barba alle più basilari regole a tutela della privacy!!! Ho visto che lo stesso problema è stato denunciato ad altre testate giornalistiche. A prova di ciò ho anche disponibile la foto fatta alla schermata del pc”.

