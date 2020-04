Stefano, infermiere al Brotzu: “In battaglia e lontano dai miei genitori per proteggerli dal Coronavirus” 

Ventinove anni, infermiere da novembre 2017, Stefano Planta è uno dei tantissimi operatori del Brotzu in trincea da settimane contro il Coronavirus. Da una settimana non abita più insieme ai suoi genitori, “anziani e malati”, ma in un alloggio che gli è stato donato dalla titolare di una casa vacanze in uno dei quattro rioni storici della città dopo l’appello lanciato dal Nursing Up. Zero spese e massimo impegno, quotidiano, nel reparto di Chirurgia generale del più grande ospedale della Sardegna: “I rischi, ovviamente, li corriamo tutti”, spiega. “Non mi pesa più di tanto vivere da solo. Certo, mi mancano i miei genitori e non vedo l’ora di abbracciarli, ma per il loro bene è meglio che io adesso stia distante da loro. Prima, quando tornavo a casa ed era già scoppiata l’emergenza Coronavirus, avevo sempre il timore di poterli contagiare e dunque cercavo di rispettare le distanze di sicurezza, ma in una casa è abbastanza difficile”. Ora, in un semplice ma confortevole open space, la situazione è decisamente migliore. “Quando non sono in reparto ne approfitto per leggere libri e soprattutto per fare dei corsi online ad hoc per noi infermieri, per essere ancora più preparato sui protocolli da seguire. Alla fine andrà tutto bene, lo ripeto ogni giorno e lo dico anche a mio padre e mia madre via Skype. Tutti, però, devono seguire le regole: uscite di casa il meno possibile è andata a fare la spesa anche meno di una volta alla settimana”.

Fonte: Casteddu On Line