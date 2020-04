Italia, nuove misure in vista anti Coronavirus: “Un bonus da 80 a 160 euro per ogni figlio”. Mano tesa dunque alle famiglie italiane, ecco come. “Un assegno da 160 euro al mese per ogni figlio per redditi fino a 7000 euro di Isee, 120 euro tra i 7 e i 40mila di reddito Isee e 80 euro per i redditi superiori”. Piccola anteprima da parte del ministro per la famiglia Elena Bonetti, che in un’intervista a Radio In Blu ha anticipato alcuni contenuti al vaglio nel prossimo decreto Cura Italia di aprile. “Ho voluto proporre questa misura, ovvero un assegno straordinario per tutti i figli – ha detto -. Si tratta di estendere quell’assegno di natalità che abbiamo introdotto nella legge di bilancio solo per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni. Nella mia proposta l’assegno è calibrato a seconda del reddito Isee”, si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net.

