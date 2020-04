Positivo al virus accoltella la moglie davanti ai tre figli: “Litigio dovuto al fatto che era chiuso in casa da tempo”. Arrestato per tentato omicidio. I carabinieri erano intervenuti nell’abitazione in cui l’uomo ha accoltellato la donna alla gola e alla carotide. L’aggressione “era avvenuta al termine di una lite, presumibilmente sorta a causa della prolungata permanenza tra le mura domestiche, per le limitazioni alla mobilità in vigore per contenere il diffondersi dell’epidemia Covid-19”, spiegano gli agenti. La vicenda è avvenuta a Milano, come rivela Quotidiano.net. La donna, trasportata subito trasportata all’ospedale Niguarda, è ancora ricoverata con una prognosi di 40 giorni.

L'articolo Positivo al virus accoltella la moglie davanti ai tre figli: “Litigio dovuto al fatto che era chiuso in casa da tempo” proviene da Casteddu On line.