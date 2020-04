Cagliari piange Pierpaolo Porcu, muore a 51 anni il preside del Bacaredda

Un brutto male si è portato via Pierpaolo Porcu. 51 anni, nato a Cagliari, negli ultimi sei è stato il preside del Bacaredda: un dirigente scolastico di lungo corso, Porcu, conosciutissimo non solo nel capoluogo ma anche in tutto l’ambiente scolastico regionale sardo. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro anche dei social e molte bacheche Facebook sono già piene di messaggi di cordoglio. Negli ultimi mesi lo stava sostituendo una reggente, ma in tanti ricordano che appena ne aveva la possibilità ritornava a scuola per incontrare i professori e gli alunni. Una persona molto stimata, Pierpaolo Porcu: nel tempo libero gli piaceva molto frequentare la spiaggia del Poetto e praticare beach volley.

Fonte: Casteddu On Line

