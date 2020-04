Cagliari, lutto nel mondo della lirica: è morta Lucia Dessanti, grande soprano del Teatro

Grave lutto nel mondo della lirica cagliaritana, a 45 anni è morta Lucia Dessanti, soprano in forza da tanti anni al Teatro lirico di Cagliari. A stroncare la sua vita è stato, purtroppo, un tumore: nata a Sassari, dopo il diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di musica “Luigi Canepa”, aveva frequentato una masterclass con Giusy Devinu e, tre anni prima, nel 2003,aveva debuttato in un concerto a Siena con, al suo fianco, Andrea Bocelli. Ha cantato e ha preso parte a tantissime rappresentazioni teatrali al Lirico di Cagliari, dove oggi tutti la piangono: “È un giorno molto triste per il teatro Lirico di Cagliari. Ci ha lasciati la cara Lucia Dessanti, artista del Clcoro, soprano di talento cristallino e donna solare, amata e stimata da tutti i colleghi. I lavoratori del teatro, la Sovrintendenza, il Consiglio di Indirizzo, la direzione, piangono la sua scomparsa e, omaggiandone la memoria, si stringono con affetto alla famiglia”. In lacrime anche una sua collega, Alessandra Atzori: “Siamo state colleghe e per tanti anni, la sua scomparsa mi rattrista molto. Lucia era una donna piena di vita, dimenticarla sarà impossibile

Fonte: Casteddu On Line