Gelate nei vigneti, San Nicolò d’Arcidano dichiara lo stato di calamità naturale

Il sindaco Cera: “Chiediamo un immediato intervento per i danni subiti”

Le gelate di questi ultimi giorni hanno compromesso fortemente le produzioni dei vigneti arcidanesi e di tutto il Terralbese, a tal punto da convincere il Comune di San Nicolò d’Arcidano a dichiarare lo stato d’emergenza e calamità naturale. Lo ha annunciato il sindaco Emanuele Cera, che chiede un intervento per i danni subiti dalle produzioni.

“La deliberazione è stata prontamente trasmessa alla RAS e alle altre istituzioni competenti quali l’ARGEA, ente di riferimento che fa capo alla Regione Sardegna – Assessorato all’Agricoltura, affinché prendano in considerazione in tempi celeri la problematica e predispongano degli aiuti finanziari per dare un po’ di sollievo a quelle attività agricole che hanno perso in buona parte il raccolto”, dice il sindaco.

“È l’ennesimo duro colpo per l’agricoltura locale. Non bastavano la siccità, le problematiche relative ai mercati, i ritardi nelle erogazioni dei premi, ora pure le gelate fuori stagione a rovinare quasi per intero i germogli dei vigneti, che ad Arcidano, assieme alla pastorizia e l’orticoltura, rivestono tutt’ora un ruolo trainante dell’economia” spiega ancora Emanuele Cera. “Proprio il bovale è il simbolo del nostro paese, poiché nel circondario il Comune di Arcidano ne è sempre stato il più grande produttore, e ora tante famiglie rischiano per l’annata in corso il collasso totale”.

Gli uffici del Comune, inoltre, si sono attivati in questi giorni per avviare tutte le pratiche e disporre la modulistica da compilare per la presentazione delle richieste danni. I moduli sono disponibili in municipio e sul sito istituzionale dell’ente, che poi le raccoglierà e le trasmetterà alla Regione.

“Scenderemo in campo assieme ai nostri concittadini colpiti dall’evento”, conclude il sindaco Cera, “provvederemo con tutte le iniziative di competenza affinché vengano risarciti i danni subiti”.

Mercoledì, 1° aprile 2020

