Ecocentri aperti e operatori ecologici senza protezioni: denuncia della Fit-Cisl

Secondo la segreteria regionale del sindacato, alcuni ecocentri comunali sono ancora aperti al pubblico ma non tutti gli operatori hanno avuto in dotazione mascherine e guanti, e alcuni di questi lavoratori vengono impiegati nelle operazioni di spazzamento delle strade, senza che tutti i mezzi di lavoro e gli ambienti aziendali siano stati sottoposti a sanificazione.

Ecocentri ancora aperti e operatori ecologici senza adeguati dispositivi di sicurezza, nonostante le ordinanze dei decreti ministeriali del 9 e 11 marzo scorso, e della ancora più stringente ordinanza del presidente della Regione, al fine di fronteggiare l’emergenza nazionale coronavirus. Questa la denuncia della Fit – Cisl: nonostante il ruolo indispensabile che svolge il settore di raccolta rifiuti e igiene ambientale fra i servizi essenziali di pubblica utilità, non tutte le amministrazioni comunali hanno ancora oggi attuato in maniera uniforme i protocolli e le misure precauzionali.

Fonte: Link Oristano

