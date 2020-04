Contratto non rinnovato, 40 lavoratori dell’Anas bloccati in Sardegna Il segretario regionale della Fit-Cisl chiede che possano almeno tornare a casa

Parla di sequestro il segretario generale della Fit Cisl Sardegna, Valerio Zoccheddu, a proposito della situazione di quaranta lavoratori di diverse regioni italiane assunti a tempo determinato dall’Anas per la vigilanza e la manutenzione delle strade della Sardegna ai quali non è stato rinnovato il contratto, in scadenza a marzo, e che hanno difficoltà a tornare nelle regioni di residenza a causa dell’emergenza coronavirus.

La segreteria del sindacato denuncia questa situazione insostenibile con una nota che pubblichiamo di seguito.

Per avere certezza che l’ANAS avesse della Sardegna una scarsa o nulla considerazione, al limite del disprezzo, sarebbe sufficiente girare per i 3.500 Km di strade sarde gestite per averne conferma.

Il dissesto, la totale assenza di personale addetto ai controlli e alla manutenzione, il completo disinteresse ad una seria programmazione organizzativa e la conseguente pianificazione per il reclutamento del personale necessario, dimostrano che la direzione romana continua a trattare i sardi come vassalli e la Sardegna come la lontana colonia dell’impero!

Nella riunione del marzo 2019 la direzione regionale dell’ANAS certificava la carenza del personale addetto all’esercizio della vigilanza e manutenzione delle strade in Sardegna per oltre 200 unità; a gennaio 2020, per sopperire all’emergenza invernale sono stati assunti “ben” 40 operatori a tempo determinato per 3 mesi, con scadenza al 31 marzo 2020.

Bene, nonostante nel frattempo il paese e il mondo intero siano entrati nella terza guerra mondiale, l’ANAS, con totale disprezzo sia delle persone che del ruolo che ricopre in Sardegna, incurante delle sollecitazioni formali da parte delle segreterie nazionali delle OO.SS., e addirittura disconoscendo un’esplicita richiesta del suo direttore regionale, che in una missiva alla direzione centrale, sottolineando l’ulteriore aggravamento della carenza di personale su strada per i pensionamenti in quota 100, chiedeva di confermare i 40 addetti al fine di “garantire un adeguato servizio all’utenza stradale”, nell’odierna riunione romana confermava il rifiuto di prorogare la scadenza dei contratti dei 40 operatori.

Ora siamo costretti a chiedere l’intervento della Prefettura perché qualcuno deve assumersi la responsabilità di dire ai 40 lavoratori, tutti di provenienza da altre regioni, (14 dalla Calabria, e i rimanenti da Campania, Abruzzo e Sicilia), rimasti senza lavoro e senza possibilità di rientrare a casa loro perché le loro regioni hanno chiuso l’accesso, cosa devono fare per rientrare a casa. Ma, soprattutto, qualcuno deve dire ai sardi che chi gestisce le loro strade non ha alcun interesse a garantirne ne la manutenzione ne la sicurezza!!!

Chiediamo all’assessore Frongia, che ha mostrato da subito grande attenzione, che chieda conto ad ANAS su questo stato di gestione inaccettabile, a meno che ANAS non sia tra i sostenitori occulti della creazione dall’ANAS Sarda!

Mercoledì, 1° aprile 2020

