Emergenza Covid, buoni spesa per cittadini in difficoltà economica a Tortolì

Il Comune di Tortolì, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, ha pubblicato l’avviso per la richiesta di buoni spesa e beni di prima necessità, destinati ai cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza Coronavirus.



La protezione Civile Nazionale con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 ha messo a disposizione per il nostro Ente circa 80mila euro. Possono accedere alla misura di solidarietà “ Buono Spesa” prioritariamente coloro che non beneficiano di altri contributi pubblici e sono esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, non hanno introiti di alcun tipo o che sono in stato di bisogno.

La domanda di solidarietà dovrà essere presentata mediante mail all’Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consegnata a mano all’ufficio protocollo sito al piano terra in via Garibaldi, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30 il martedì e il giovedì, dalle ore 16 alle ore 17:30. Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Tortolì. Dovrà essere stampato o compilato direttamente online, o ritirato presso l’ingresso del comune di Tortolì.

Verrà data priorità per l’assegnazione immediata del buono spesa a coloro che non beneficino di altri interventi di sostegno pubblico. Gli operatori sociali del servizio sono disponibili per fornire informazioni e supportare nella compilazione della domanda, ai numeri telefonici 0782 600774, 0782 600712, 0782 600710.

