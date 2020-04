Pronto soccorso per le imprese da Confcommercio Oristano

Informazioni, chiarimenti e supporto con le pratiche legate all’emergenza coronavirus

In questo periodo di emergenza, anche le aziende hanno bisogno di un “pronto soccorso” per problemi ordinari e straordinari. A Oristano punto di riferimento è la Confcommercio, che continua a operare sia nella sede di via Sebastiano Mele – con orario ridotto e con l’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza – sia attraverso lo smart working. “Stiamo sostenendo le imprese a livello informativo”, spiega la direttrice di Confcommercio Oristano, Sara Pintus, “rispondendo a tutte le loro domande e ai dubbi sulla possibilità restare aperti, le eventuali comunicazioni con la Prefettura e la compilazione degli allegati alle domande, per citarne alcune”. “Sul fronte dell’informazione”, continua Sara Pintus, “teniamo costantemente aggiornato il nostro sito su tematiche relative al decreto “Cura Italia”, ordinanze, cassa integrazione e fondi di integrazione salariale”.

La Confcommercio di Oristano lavora alle diverse domande delle misure contenute nel decreto “Cura Italia”: 600 euro per autonomi, cococo, commercianti e stagionali, baby sitting, indennità per congedo parentale. “Diamo anche sostegno e informazioni per i lavoratori che vogliono fare richiesta alla banca di anticipo della cassa integrazione”, spiega la direttrice di Confcommercio Oristano. “È un momento molto difficile”, commenta Sara Pintus, “ma assistiamo anche a momenti di condivisione e solidarietà: le imprese scambiano informazioni tra loro, cercano soluzioni e pensano al futuro in maniera innovativa”. Mercoledì, 1° aprile 2020 L'articolo Pronto soccorso per le imprese da Confcommercio Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano