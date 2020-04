Lunedì il Consorzio di bonifica avrà un presidente e un consiglio

Lunedì il Consorzio di bonifica di Oristano avrà finalmente un consiglio di amministrazione, dopo 15 anni di gestione commissariale. Il consiglio dei delegati, composto da 21 persone, eleggerà il presidente e i tre consiglieri che con lui completeranno il consiglio di amministrazione.

Il nuovo presidente prenderà il posto del commissario straordinario Cristiano Carrus, che – dopo circa un anno di attività – ha concluso il suo lavoro nei giorni scorsi. “Sono stati mesi di intenso impegno quotidiano che hanno permesso di ottenere importanti risultati per l’agricoltura dell’Oristanese”, commenta Carrus. “Lascio un Consorzio in salute, con un bilancio già approvato, all’interno del quale sono previste importanti risorse per l’acquisto di nuovi mezzi per le diverse attività.

“In questi mesi di impegno quotidiano tre sono stati i punti che ho perseguito”, continua Carrus: “comunicazione quotidiana di tutte le attività svolte, lotta agli sprechi con il posizionamento di contatori e contrasto dell’irrigazione non autorizzata, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere più vetuste per eliminare le perdite”.

Il commissario Carrus nel lasciare l’incarico ha riassunto così il lavoro fatto:

– riduzione dei ruoli e, vista l’emergenza COVID-19, sospensione dei tributi emessi;

– interventi di irrigazione di soccorso a causa del perdurare dell’assenza di precipitazioni;

– servizio di telerilevamento per sviluppare diversi programmi di controllo ed in particolar modo per il contrasto all’attività di irrigazione non autorizzata;

– previsto il posizionamento di 1500 contatori, utilizzando quelli già acquistati anni addietro dall’Ente e in buona parte dei quali mai utilizzati;

– messo in sicurezza l’ingresso della sede consortile e impostazione di un progetto per l’efficienza energetica;

– approvato il progetto definitivo/esecutivo del 1° lotto che prevede la realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud;

– riapertura dell’ufficio consortile nel Terralbese;

– partecipato, con l’adesione di 30 aziende agricole, al bando PSR Sardegna – Misura 16.5, con il progetto sperimentale “Irriframe – il portale dell’irrigazione – Consiglio Irriguo” che mira al razionale utilizzo, a fini irrigui, delle risorse idriche. Attraverso l’installazione di sensori e centraline meteo saranno forniti dei dati che – inseriti in una piattaforma web – suggeriranno, in base alla coltura, come, quando e quanto irrigare;

– approvata la convenzione con l’Assessorato regionale dei Lavori pubblici – Servizio del Genio Civile di Oristano per di attività il presidio territoriale.

– chiusura di diversi riordini fondiari e altri prossimi alla decretazione da parte della Regione;

– avviata la procedura per l’assegnazione di un finanziamento ministeriale di 6 milioni di euro per la “Riorganizzazione della rete di telecontrollo consortile ”;

– interventi di ricostituzione dell’integrità degli argini del Tirso, rimodellazione e stabilizzazione alveo e sponde del rio Mogoro;

– avviato iter progettuale primo stralcio funzionale del Piano di mitigazione del destra Tirso.

– prosegue iter amministrativo dello studio di compatibilità idraulica che riguarda la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio interessato dal bacino del Rio Mogoro e affluenti collegati;

– a breve, grazie a un finanziamento di 2,2 milioni di euro, sarà avvita la progettazione per la sistemazione del canale adduttore destra Tirso – tratto tombato interno all’abitato di Zerfaliu;

– attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di bonifica;

– ottenuto un finanziamento regionale di 860mila euro per manutenzione straordinaria reti di colo;

– conclusione e progettazione, per un importo di oltre 1,7 milioni di euro, di diverse attività di manutenzione straordinaria sugli impianti, che miglioreranno l’efficienza nella gestione dell’irrigazione.