Serramanna, il cartone della pizza abbandonato costerà caro: individuato il responsabile

Costerà caro il cartone della pizza consumata e gustata per le vie del paese e lasciato incustodito dagli sbadati buongustai. Questo è quanto accaduto a Serramanna prima della quarantena imposta per l’emergenza coronavirus. Grazie alle telecamere che sorvegliano il centro del Medio Campidano, la polizia municipale è riuscita a risalire a chi ha abbandonato fazzoletti e contenitore del pasto veloce in strada senza riporre i rifiuti dentro al cestino dell’immondizia. La notifica per ragioni di polizia ambientale e giudiziaria è stata recapitata il 25 marzo. “Per Indagini di polizia giudiziaria e ambientale – spiega il consigliere Carlo Pahler – la polizia municipale convoca e multa cittadini che hanno lasciato il cartone della pizza incustodito nel piazzale prima della quarantena. Il tutto, grazie all’ausilio delle telecamere che questa volta hanno funzionato”.

Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori degli atti incendiari avvenuti due settimane fa, quando sono state date alle fiamme, nel giro di qualche ora, 4 autovetture parcheggiate in altrettante zone diverse del paese, tra le quali, nel piazzale della chiesa di San Leonardo, anche quella di Don Giuseppe Pes, parroco di Serramanna.

Fonte: Casteddu On Line