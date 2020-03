Coronavirus, Solinas: “Alla Sardegna serve un miliardo, ecco i soldi per stagionali e partite Iva”

Tracollo di autonomi, stagionali, artigiani, partite iva. Per loro e tutti quelli rimasti senza reddito a causa dell’emergenza Covid, in arrivo denaro da parte della Regione “oltre ai soldi stanziati dal Governo” ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas. “Abbiamo cominciato a tracciare un percorso che dia risposto alle esigenze economiche che aiuti le imprese a ripartire e le famiglie a fare la spesa in modo dignitoso”. Solinas ha dichiarato che per far ripartire l’Isola, trascorsa l’emergenza sanitaria, servirà un miliardo di euro. Domani intanto potrebbe essere emessa l’ordinanza che dà il via al ricovero negli hotel dei pazienti covisd positivi che hanno difficoltà a trovare l’isolamento nelle proprie abitazioni. Per quanto riguarda le amministrative il presidente ha ipotizzato un rinvio a ottobre.

Fonte: Casteddu On Line