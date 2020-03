Torna in libertà l’ex consigliere regionale Augusto Cherchi

L’ex consigliere regionale oristanese Augusto Cherchi è tornato oggi in libertà, dopo un periodo di quasi sei mesi di arresti domiciliari, scattati nell’ambito dell’inchiesta sulle assunzioni all’Assl di Oristano. E’ stata accolta l’istanza dei suoi legali, gli avvocati Pier Luigi ed Enrico Meloni, che hanno evidenziato il venire meno delle esigenze cautelari, considerato come ormai l’inchiesta sia in fase di chiusura da parte della Procura.

Torna in libertà anche l’ex consigliere regionale Augusto Cherchi Dopo sei mesi di arresti domiciliari per il coinvolgimento nell’inchiesta sulle assunzioni all’Assl

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.