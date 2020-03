“Un abbraccio virtuale contro il coronavirus”, Quartu partecipa al minuto di silenzio nazionale

“Abbiamo partecipato al minuto di silenzio con rispetto e commozione – ha commentato il Sindaco Stefano Delunas -. È stato un momento intenso, una dimostrazione di partecipazione al cordoglio delle comunità più colpite, uniti nel lutto ma anche consapevoli della necessità di sostegno reciproco. Abbiamo espresso così la nostra vicinanza ai parenti delle vittime, a chi invece sta attualmente lottando e ai loro familiari, a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19. Lo abbiamo voluto fare davanti al monumento dedicato ai nostri caduti in Guerra. Proprio perché anche questa è una guerra, contro un nemico invisibile a occhio nudo ma maledettamente letale. Un nemico che l’Italia vuole combattere con la forza dell’unità, e l’abbraccio virtuale di oggi serve appunto a sostenerci vicendevolmente”.

Nella stessa piazza, accanto al monumento con i nomi dei cittadini quartesi, militari e civili, caduti durante le due Guerre Mondiali, la bandiera italiana è stata abbassata a mezz’asta, raccogliendo l’invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E a mezz’asta per tutta la giornata sono rimasti anche gli altri stendardi che sventolano abitualmente davanti al Palazzo Municipale di via Porcu: oltre a quello tricolore anche quelli della città, della Regione Sardegna e dell’Unione Europea.

Anche Quartu ha partecipato stamattina al minuto di silenzio proposto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani in segno di lutto verso le vittime del Coronavirus e come gesto di solidarietà nei confronti delle loro famiglie. In una situazione emergenziale che sta interessando l’intero Paese, seppure con situazioni più o meno gravi, un’iniziativa solidale che alimenta e rafforza il senso di comunità.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.