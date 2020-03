Migliaia di meduse rosa riconquistano la spiaggia deserta a causa del coronavirus -VIDEO

Uno di loro, Alimar Amor, ammette di non aver mai visto uno spettacolo simile prima. Le meduse in questione sono il Crambione, appartenenti alla famiglia dei Catostylidae. Nel linguaggio comune, sono chiamate “meduse al pomodoro” o “labong-labong”, a seconda del termine locale. Ogni tanto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, la natura vince e si riappropria di territori che prima erano ad uso e consumo esclusivo (o quasi) dell’uomo. E’ quello che è avvenuto sull’isola tailandese di Palawan, dove una spiaggia ex zona turistica, frequentatissima da turisti e locali, in questo periodo di pandemia, è tornata ad essere un luogo particolarmente amato da animali, pesci e qunat’altro. Un vero e proprio patrimonio della biodiversità

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.