Tragedia a Soleminis, 49enne muore stroncato da un infarto

Dramma in una casa di Soleminis, un 49enne all’improvviso si è sentito male ed è stato purtroppo stroncato da un infarto. Bertino Mereu è stato soccorso in tempi rapidi dal personale medico dell’elisoccorso del 118: i soccorritori hanno cercato in tutti i modi di strapparlo alla morte. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri. La notizia della scomparsa improvvisa del quarantanovenne ha fatto rapidamente il giro del paese. La sindaca Rita Pireddu, con la voce rotta dalla tristezza, spiega che “Bertino Mereu era molto conosciuto in città, un uomo d’oro. La sua morte improvvisa ci addolora moltissimo, da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale formuliamo le più sentite condoglianze alla famiglia, non la lasceremo sola ma, anzi, le staremo vicini anche e soprattutto con atti concreti”.

Fonte: Casteddu On Line