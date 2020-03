Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio in diversi comuni della provincia di Oristano

Un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta, ma senza quella dell’Unione Europea. A Modolo il primo cittadino Omar Hassan ha ammainato il vessillo comunitario in segno di protesta contro l’immobilismo dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, prima di aderire – a mezzogiorno – come numerosi altri colleghi, all’iniziativa proposta del presidente della Provincia di Bergamo e sposata dall’Anci.

Anche in diversi comuni della provincia di Oristano, i sindaci hanno aderito all’iniziativa nata come azione simbolica per “per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”

Indossata la fascia, hanno osservato il minuto di silenzio davanti al proprio municipio, tra gli altri gli altri la sindaca di Arborea Manuela Pintus, il sindaco Ardauli Massimo Ibba e il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu. Bandiere a mezz’asta anche a Cabras, Marrubiu e Solarussa.