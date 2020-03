Emergenza coronavirus. Protestano i geometri: “Sì alla prevenzione, no all’oppressione”

Liberi professionisti al quale viene contestato lo svolgimento della propria attività fuori casa, approvvigionamento di viveri difficoltoso nei piccoli comuni, dove i market non sono sufficientemente forniti, e difficoltà di approvvigionamento idrico alle fonti per le famiglie che non possono permettersi di acquistare l’acqua in bottiglia. Sono le tre problematiche evidenziate con una lettera inviata al prefetto e ai sindaci della provincia di Oristano dal presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Oristano, Fulvio Deriu.

Deriu chiede che vengano annullate tutte le sanzioni comminate e legate alle casistiche da lui richiamate.

“Emerge assolutamente la necessità di regolamentare ulteriormente l’applicazione delle restrizioni in essere”, scrive Deriu, “limitando l’azione sanzionatoria dei preposti che, in un momento di precarietà economica dovrebbe sostanziarsi in prevenzione e non già in oppressione”.

Qui il testo integrale della lettera.

Martedì, 31 marzo 2020

