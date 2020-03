Nuoro, la Giunta Soddu sospende il versamento dei tributi locali

I pagamenti sono rimandati, quale prima scadenza utile, al 31 maggio 2020 (salvo nuove disposizioni), senza l’applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e facendo comunque salva la possibilità per gli utenti di pagare entro i termini stabiliti in origine. Una misura adottata nell’ottica del sostegno economico ai cittadini, con un pensiero particolare a quelle attività commerciali e produttive che stanno attraversando gravi criticità economiche dovute, in tanti casi, all’azzeramento delle entrate.

La Giunta comunale, per venire incontro alle difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus, ha approvato la sospensione dei termini per il versamento di tributi, tasse, imposte locali e canoni, nonché le entrate provenienti dai servizi comunali, le cui scadenze sono comprese tra il 1° marzo e il 30 maggio 2020.

Fonte: Casteddu On Line

